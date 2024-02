‘Di handang umibig ulit: I need to love myself first – Daniel Padilla

Super na-appreciate ni Daniel Padilla ang kanyang pamilya dahil ito raw ang kanyang naging ‘liwanag’ noong panahon na nasa madilim siya.

“Ngayon ko mas na-appreciate at nakita na in deeper level ‘yung bond ko sa mga utol ko ngayon. Kaya minsan doon mo lang masasabi na legit pala ‘yung na sa panahon ng madidilim, pamilya mo rin ang liwanag. Sila lang talaga. Super na-appreciate ko sila talaga,” pahayag ni Daniel sa kanyang interview kay MJ Felipe para sa online show na ‘On Cue’.

Ang tinutukoy na ‘panahon na madidilim’ ni Daniel ay noong naghiwalay sila ng dati niyang girlfriend na si Kathryn Bernardo.

Pero dahil ilang buwan na siyang single, ready na kaya siyang umibig ulit?

“No, definitely not. Love for human nature, ‘yon ang hinahanap ko,” sey ng Supreme Idol.

“Trabaho muna ako, wala muna akong love, love. I want to work on myself. I need to love myself first,” dagdag niya pa.

Mukhang naka-focus talaga siya sa work lalo pa’t kakapirma lang niya ng bagong kontrata sa ABS-CBN, pero bet din daw niya mag-travel this year.

“Ang dami ko lang gagawin sa labas ng industriya. I am very excited at gusto ko mag-travel nang mag-travel,” sey niya.

‘Yun na!