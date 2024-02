Construction worker tsugi sa boga ng kapitbahay

BULAGTA ang isang construction worker matapos itong barilin ng kanyang kapitbahay na may hinahanap umanong kaaway sa bahay ng una sa Lucena City, Quezon noong Lunes.

Binawian ng buhay habang ginagamot sa Quezon Medical Center ang biktimang si Noel Reyes De Leon, 47 anyos, ng Purok Tanglaw Barera, sa Barangay 8, Lucena City.

Tumakas naman ang suspek na si Michael Gracilla, alyas Bin Laden, na ngayon ay tinutugis na ng mga awtoridad.

Sa ulat, sumugod ang suspek sa bahay ng biktima dahil may hinahanap umano itong kaaway sa lugar bandang alas 2:50 nang madaling araw. Narinig pa umano ang biktima na hindi siya ang hinahanap ng suspek pero sa halip na umalis ito ay pinutukan nito ang biktima ng apat na beses gamit ang hindi pa matukoy na kalibre ng baril.

Agad ding tumakas ang suspek matapos ang pamamaril.

Ayon sa Lucena police, may dati ng kaso ang suspek ng Illegal possession of firearms and ammunition, gun running at Illegal drugs. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente.

(Ronilo Dagos)