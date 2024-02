Tumanggi ang lead convenor ng People’s Initiative for Reform, Modernization and Action (PIRMA) na isiwalat sa mga senador ang pangalan ng mga taong nagbigay ng donasyon sa ‘EDSA Puwera’ television ads noong Enero.

Aabot sana sa P200 milyon ang gagastusin sa ads pero pinatigil na matapos ang ilang beses na pag-ere sa telebisyon.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People’s Participation nitong Martes, inusisa ng mga senador si PIRMA convenor Noel Oñate kung sino-sino ang nag-donate para sa TV ads pero tumanggi itong isiwalat.

Ayaw daw ng mga donor na isiwalat sa publiko ang kanilang pangalan upang mapa¬ngalagaan ang kanilang seguridad. Bukod dito, sinabi ni Oñate na isinoli na rin niya ang P28 mil¬yon na hindi nagamit dahil natigil ang pagpapalabas ng ads.

“They didn’t want their names divulged or revealed. The reason that they gave me is that they are concerned with their privacy, they are concerned with their security,” wika ni Oñate.

Lumitaw naman sa pagdinig na binawi na ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang certificate of registration ng PIRMA noong Pebrero 10, 2004 dahil sa pagkabigo ng grupo na magsumite ng reportorial requirement na hinihingi ng komis¬yon.

“Walang korporas¬yon? Walang papel? Walang resibo? Ano ba ito? Lahat kababalaghan?” tanong ni Senadora Imee Marcos.

Ang PIRMA ang grupong nasa likod ng pagsusulong ng Charter change sa pamamagitan ng people’s initiative. (Dindo Matining)