Capital1 Solar Spikers sandata ang puso – coach Roger Gorayeb

Capital1 Solar Spikers sandata ang pusBILANG pinakabagong koponan sa Premier Volleyball League (PVL), sasandal sa tigasing puso ng kanyang mga manlalaro ang veteran coach na si Roger Gorayeb para sa Capital1 Solar Energy squad sa torneong hahambalos na sa Pebrero 20 tampok ang All-Filipino Conference.

“In this league, time is a good investment considering the level of competition. It’s very tough, so I am pinning my hopes on their big fighting hearts as we begin our journey,” kwento ni Gorayeb sa naganap na team dinner nitong Lunes, Pebrero 12, na ihinanda ng mga team owner at magkapatid na sina Mandy at Milka Romero.

Aminado si Gorayeb na kulang pa ang kanilang preparasyon dahil nabuo ang Solar Spikers nito lamang nagdaang tatlong linggo.

“First two days of our practice, naririnig ko pa sila nagtatanong ‘ano nga name mo,’” sey ng coach.

Pero naniniwala si Gorayeb na gutom ang kanyang 20 player na magpasiklab sa liga.

“Gutom sila sa playing time so I am very sure they will give it their all each game. Lalaban sila ng sabayan sa mga established teams in the league,” wika ng multi-titled tactician na hinasa ang galing ni sport idol Alyssa Valdez habang nasa Ateneo pa sila.

Sinabi ni Gorayeb na walang pa-istar sa kanilang team.

“No egos whatsoever for my team which is a mixture experienced players and young ones. Lahat sila iisa ang lang iniisip which is how to help Capitail1 win games and gain followers,” paliwanag pa ni Gorayeb.

Kabilang sa mga sasandalan ng coach sina Patty Orendain at Aiko Urdas.

Hinamon naman ng Romero sisters, anak ni Cong. Mikee Romero, ang kanilang team na lumaban nang husto sa PVL.

“Show that we belong to this league and always give your best shots,” wika ni Mandy, pinuno ng family-owned Capital1 Solar Energy.

Sang-ayon naman dito si Milka, ang mas nakakatanda sa dalawang sports-minded na magkapatid.

“Our goal is to cultivate a winning culture, but we’re not in a hurry, so it’s going to be step by step first,” sambit ni Milka.

Bukod kina Orendain at Urdas, kabilang din sa koponan sina Heather Guino-o, Jannine Navarro, Arriane Layug, Jorelle Singh, Janeca Lana, Rovee Instrella, Renesa Melgar, Sydney Niegos, Lourdes Clemente, Shyra Umandal, Cathrina Dizon, Kath Villegas, May Macatuno, Jel Quizon, Rica Rivera, Bingle Landicho, Dana Del Rosario, Jel Quizon, Rica Rivera at Sofia Nipa.

Dumalo rin sa naturang dinner sina team official Edwin Galvez, Hollie Reyes at Iby Bautista.

(Abante Sports)