May praktikal na payo ang isang opisyal ng Department of Agriculture para sa mga mag-sing-irog at mga mag-asawang magdiriwang ng Valentine’s Day.

Sa halip na rosas o ano mang uri ng bulaklak, iminungkahi ni Department of Agriculture Undersecretary Roger Navarro sa press briefing sa Malacañang na bigas ang dapat na iregalo sa araw ng mga puso ngayong Miyerkoles.

Ayon kay Navarro, hindi nakakain ang rosas o ano mang uri ng bulaklak, bukod pa sa matinik ito kaya bigas na lang aniya ang ibigay dahil matamis ito.

“Ang dapat na iregalo natin sa Valentine’s Day sa ating mga mahal na buhay, bigas huwag na ‘yung flowers kasi hindi makain ‘yun, matinik pati. Kasi ang rosas ay matinik, pero matamis ang bigas. Bigas pa more!” ani Navarro.

Si Navarro ay kasama sa mga opisyal na dumalo sa regular sectoral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang nitong Martes. (Aileen Taliping)