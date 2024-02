Barbie Forteza palaging reject beauty noon

Sinimulan ng BarDa love team nina Barbie Forteza at David Licauco ang Valentine’s week ng ‘Fast Talk with Boy Abunda’.

Kilig na kilig ang mga viewers sa pag-amoy-amoy ni Barbie sa kanyang ka-love team at gayundin ang pagkarga ni David sa dyowa ni Jak Roberto.

Nagbigay naman sila ng update sa kanilang upcoming teleserye na ‘Pulang Araw’.

Patuloy daw ang tap dance training ni Barbie para sa kanyang role bilang vaudeville actress habang nag-aaral naman ng Nihonggo si David na gaganap naman na Japanese soldier.

Samantala, nagulat ang mga faney sa rebelasyon ni Barbie na hindi raw siya nakapasa sa tatlong young Marian Rivera roles.

“‘Yung unang tatlong roles ni Miss Marian Rivera, nag-audition po ako as a young Marian. ‘Yung Marimar, Dyesebel at Darna,” kuwento niya.

Kaya raw hindi siya nakapasa bilang young Marimar dahil takot daw siya sa aso at ang role ni Marimar ay may alagang aso na si Fulgoso.

Sa ‘Dyesebel’ naman daw ay hindi siya marunong lumangoy at takot naman daw sa heights kaya hindi siya nakapasa sa ‘Darna’.

At least dumating na ang time ni Barbie ngayon at hindi lang siya bilang young version ng bida dahil siya mismo ang title role, ha!

Bongga rin na palaging nagri-rate ang shows niya, ‘noh?!

‘Yun na! (Byx Almacen)