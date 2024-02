Wala pang kasiguruhang matuldukan ang problema sa African swine fever at avian flu sa bansa dahil wala pang bakunang inaprubahan ang Food and Drug Administration para rito.

Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni FDA Director-General Samuel Zacate na hanggang ngayon ay wala pang nag-aaply para sa bakuna laban sa ASF at avian flu.

Hindi aniya sila ma¬kagawa ng aksiyon dahil walang manufacturer ng bakuna na nag-apply para makapasok sa bansa ang gamot na panlaban sa sakit ng mga baboy, manok at iba pa.

“We cannot act if there’s no applicant. We wait for the application. And then if there’s an applicant, we process them. So, FDA cannot act if there is no applicant,” ani Macate.

Batay aniya sa kanilang intel at pag-google, tatlo ang posibleng maaaring pagmulan ng bakuna para sa ASF at avian flu subalit ang problema ay hindi naman nag-aaply ang mga ito sa FDA para makapasok sa bansa. (Aileen Taliping)