MAY dagdag na naman sa travel bucket list ng mga turista sa Palawan dahil binuksan na sa publiko ang bagong museum sa Tabon Cave Complex – Lipuun Point na hindi dapat palampasin.

Binuksan na nga sa publiko noong Pebrero 1 ang Tabon Cave Complex -Lipuun Point sa Palawan, ang bagong museo na hihikayat sa mga turista para bisitahin ang probinsiya

Ang museo ay may apat na gallery at ito ay ang Cradle of Heritage, Surviving Heritage, Bituun at Stories of Origin.

“For many years, Palawan has been at the forefront of tourism, cultural heritage promotion, and environmental protection. And on this day, moving forward, the National Museum of the Philippines is very happy to be counted in this journey towards a sustainable community by providing our quality exhibitions, scientific studies, and all our public services here in this beautiful province,” sabi ni National Museum of the Philippines Director General Jeremy Barns sa pagbubukas ng nasabing museum.

Kasabay nito’y nagpasalamat si Barns sa suporta ng mga lokal na opisyal ng Palawan na lalong magpapatibay sa pangako ng mga ito na mapanatili ang mga kuweba bilang cultural at natural heritage site.

Libre ang pagpasok sa museum na bukas simula Martes hanggang Linggo umpisa ng alas-nuwebe hanggang alas-singko ng hapon.