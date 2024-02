Angel Canino dehins papayag maagaw korona

IKALAWANG sunod na kampeonato at pang-13 sa kabuuan ang puntirya ni Angel Canino para sa defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers sa 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament simula sa darating na Sabado sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Makakatuwang ni Canino sina Thea Gagate at Shevana Laput para mabakuran ang koronang naagaw nila sa National University (NU) Lady Bulldogs noong isang taon.

Preparado ang 20-anyos na tubong Bacolod City sa mga bagong pagsubok ng koponan na gagabayan pa rin ni multi-titlist chief tactician Ramil De Jesus.

“Tulad ng palaging sinasabi ni coach Ramil na mas mahirap mag-defend ng title kaysa manalo ng championship. Nagkakaroon ng mas ibang dating sa goal namin lalo na nang sabihin niyang magsaya na kami sa nakukuha naming achievements pero pagdating sa training naka-focus na kami para depensahan iyung titulo sa Season 86,” pahayag ni Canino.

Ibang pakiramdam umano ang manatiling nasa tuktok ng tagumpay, kaya doble-kayod na ang 5-foot-11 Second Best Outside Spiker mula pisikal hanggang mentalidad na aspeto.

“Going to the next level talaga. Iyan ang target at focus namin,” saad ni Canino, na kahit man nawalan ng maaasahang mga manlalaro mula kina Fifi Sharma, Justine Jazareno, Mars Alba, at Jolina Dela Cruz ay patuloy pa rin umanong palaban ang kanilang line-up.

Malaki ang nakaatang ngayon sa mga braso nina Gagate at Shakey’s Super League National Invitational MVP na si Laput para punan ang nawalang puwesto ng kanilang mga kakamping umakyat ng pro-league.

“It’s always next woman up naman kasi kahit nawalan kami ng players, we still have everyone to step up na naiwan ng key players,” wika ng back-to-back Best Middle Blocker awardee na si Gagate.

Maituturing namang rebelasyon ang ipinakitang laro ng Filipino-Aussie spiker na si Laput na pumasok sa koponan na walang karanasan sa laro.

“I mean it’s really great. It’s amazing. It’s an honor, like I said. But I guess this makes me feel like I need to step up even more,” saad ni Laput sa kanyang naunang pahayag. “I need to work even harder, you know, now that there’s ‘reputation’ kind of thing.”

(Gerard Arce)