Alma Concepcion pinaiyak ng negosyante

Literal na umiyak nang husto si Alma Concepcion, at kagagawan `yon ni Rhea Tan!

Eh kasi nga, sa selebrasyon ng Chinese New Year sa headquarters ng Beautederm sa Angeles, Pampanga, sinorpresa ni Rhea si Alma, na binigyan ng isang singsing na bonggang-bongga, ha!

Sa totoo lang, ayaw ngang ipasulat, ipa-video ni Rhea ang moment na `yon, pero dahil marami ang natuwa, na-touch, naiyak sa moment na `yon, kaya naglabasan pa rin.

Sabi nga ni Alma, sa tagal na niya sa showbiz, ngayon lang siya nakatanggap ng ganung regalo. Hindi nga raw siya nakakatanggap ng ganung regalo mula sa isang lalaki, kaya sobrang emotional siya na mula sa isang kaibigan niya `yon natanggap.

“14 years ko na ring ambassador si Alma, noong laro-laro lang ito, nandiyan na siya. Walang talent fee, unli kuwentuhan lang at chikahan maghapon lang masaya na kami. Tapos post lang siya nang post din. Wala siyang hinihinging kapalit sakin. Basta sabi niya, ‘Sis help kita’. Karamay ko ang sis ko mula noon hanggang ngayon. Napaka-bless mo kapag meron kang totoo at loyal na kaibigan. At ako `yun, ‘coz I have you. I am forever grateful. I love you sis!” sabi ni Rhea kay Alma.

“Sis, ang sarap i-reminisce how we started. The friendship, the love are enough sis. Your heart is truly amazing. And yes, through thick and thin I am here. Good and bad, ups and downs, I love you sis. Thanks for loving me I feel it so much!” sabi naman ni Alma.

Well, sa showbiz, iba rin talaga kapag nakahanap ka ng tunay na kaibigan, na maaari mong sandalan sa lahat ng pagkakataon. (Dondon Sermino)