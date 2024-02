MAAYOS na ang kalagayan ni Lipadas, ang unang agila na bulag ang isang mata, na-rescue ng Philippine Eagle Center.

Bulag man ang isang mata, tiniyak ng Philippine Eagle Foundation (PEF) na magiging mabuti ang kalagayan ng dalawang-taong gulang na agila.

Hinango ang pangalan ng agila sa Lipadas River sa Davao City kung saan siya na-rescue noong Enero 2, 2024.

Nang unang namataan si Lipadas noong Oktubre 2022, nakadepende pa rin ito sa mga magulang sa pagkuha ng pagkain kahit siya ay 10 buwan na.

Ayon kay Jayson Ibañez, director ng Research and Conservation ng PEF, sa ganitong edad, self-sufficient na dapat ang mga agila.

Noong Disyembre 2023, ikakasa sana ang planong pag-rescue sa agila pero hindi ito natuloy dahil halos lahat ng biologist sa PEF ay nakabaksyon na.

Binibigyan na muna ito ng pagkain ng mga forest guard dahil madalas itong marinig na gumawa ng “food begging calls.”

Ngunit napilitan rin mag-schedule ng emergency trapping activity ang PEF noong Enero bunsod ng marami na ang nagrereklamong residente dahil kinakain na ni Lipadas ang kanilang mga alagang manok.

Kaagad namang dinala si Lipadas sa clinic upang masuri ang kalagayan.

Doon na nga nakita na bulag ang kanang mata nito at hindi na kayang gamutin.

Samantala, maayos pa ang kabila niyang mata at duda ng mga residente, nabulag ang isang mata ni Lipadas dahil sa “jolen gun” at naririnig nila ito paminsan-minsan sa lugar.

Ani Ibañez, ito rin ang lumalabas na dahilan kung bakit nasasaktan ang ibang mga agila sa lugar base na rin sa resulta ng mga X-ray at mga report na nakarating sa PEF.

Pangako naman ni Ibañez na mamumuhay nang maayos si Lipadas sa Philippine Eagle Center dahil hindi na nito kayang mamuhay nang mag-isa sa wild.

“Hindi na siya fit to live in the wild, nasa Philippine Eagle Center na po siya but he can still live a good life,” ani Ibañez.