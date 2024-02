After hiwalayan kay Dominic Roque: Bea Alonzo tutok na sa trabaho

Dahil nakabalik na nga sa Pilipinas mula sa Singapore noong Lunes si Bea Alonzo at ang kanyang pamilya, nagtanong kami sa isang taong malapit dito kung kumusta na ba ang aktres?

“Hindi ko pa nakikita. Busy na naman daw. Balik-trabaho na si Bea. Ang alam ko nag-start na ng taping nung ‘Widows War’ na kasama si Carla Abellana.

“‘Yung nanay naman ni Bea, may sakit, nagpapahinga muna. Nagkasakit sila pagbalik ng Pilipinas from Singapore.

“Si Bea, mukhang okey naman kasi nag-taping na raw,” tsika ng taong kausap namin.

Happy to know naman na balik-trabaho na si Bea after ng hiwalayan nila ni Dominic Roque, ha!

At least malayo si Bea sa iba na kapag nagkaroon ng problem sa love life ay nagmumukmok na lang.

Mas maganda rin naman na mag-concentrate ang aktres sa kanyang bagong teleserye instead na mag-focus sa mga intriga na dulot ng hiwalayan nila ni Dominic, ha!

In fairness, ang fans ni Bea ay excited na sa bago niyang teleserye sa GMA-7.

Teka! Kapag nag-promote kaya si Bea ay iiwasan niya ang isyu tungkol sa hiwalayan nila ni Dominic?

O papayag kaya si Bea na matanong tungkol doon?

Well, abangan na lang ang susunod na kabanata…

‘Yun na! (Jun Lalin)