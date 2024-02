2 tulak dinakma sa P34M drug bust

ARESTADO ang dalawang high value individual (HVI) sa ilegal na droga matapos silang makumpiskahan ng P34 milyon halaga ng pinaniniwalaang shabu sa ikinasang buy bust operation noong Lunes sa Zamboanga City.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sina Waham Ganih, 59 anyos at Almujir Jumah, 37 anyos, kapwa residente sa Barangay Southcom ng nasabing lungsod.

Sa ulat na ipinadala ni Police Lt. Col. Helen Galvez, tagapagsalita ng Police Regional Office (PRO) 9, isang buy bust operation ang isinagawa ng Regional Drug Enforcement Unit (RDEU) 9 at Philippine Drug Enforcement Agency – Zamboanga City bandang alas 11;13 nang gabi laban sa mga suspek sa Zone 5, Cariaga st., Gonzalez drive, Barangay Mercedes, Zamboanga City.

Isang police poseur buyer ang nakipagtransaksyon sa mga suspek kung saan ay nagkasundo silang kukuha ang pulis ng malaking bulto ng shabu sa mga suspek .

Matapos magpalitan ng ilegal na droga at boodle money, inihudyat ang pagdakip sa mga suspek na hindi na nakapalag nang arestuhin ng mga awtoridad.

Nakuha sa kanila ang limang transparent plastic pack na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu na aabot sa limang kilo at may street value na P34 milyon, isang genuine na P1,000 bill kasama sa boodle money at ang sport utility vehicle (SUV) na gamit ng mga ito sa kanilang ilegal na gawain.

(Edwin Balasa)