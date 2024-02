Dalawang barko ng Chinese Navy ang nakabantay habang nagsasagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos noong nakaraang Biyernes.

Sinabi ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad na dalawang People’s Liberation Army (PLA)-Navy ship ang nagmamatyag habang nagsasagawa ng maritime cooperative activity (MCA) ang Pilipinas at US.

“There [was] the presence of two PLA-Navy ships [on] the horizon,” wika ni Trinidad sa press briefing sa Camp Aguinaldo, Quezon City nitong Martes.

“[As for] uninvited guests, no maritime militia, no [Chinese] coast guard vessels were monitored,” dagdag pa nito.

Hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye si Trinidad kung anong uri ng Chinese warship ang nakabuntot sa joint patrol.

Sa tuwing magsasagawa ng US-PH MCA, palaging nakasubaybay ang mga barko ng China tulad noong Enero at Nobyembre ng nakaraang taon.