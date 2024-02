Willie biglang lumipad pa-Boracay

Bibilib ka talaga kay Willie Revillame!

Dahil may sariling helicopter, nagagawa niyang makapag-travel ng biglaan around the Philippines.

Noong Sunday, naisipan nga ng TV host-producer na pumunta ng Boracay.

May kausap daw kasi si Willie at nagkasundong mag-meeting sa Boracay kaya agad-agad silang nag-chopper ng kanyang mga staff papunta sa islang ‘yon.

Dalawang chopper nga ang ginamit nila.

Tsika ng isa sa mga kasama ni Willie na si Karen Martinez, may meeting daw sa Boracay ang kanyang kaibigan.

“May kino-consult kasi si Willie about his hotel in Tagaytay. Tapos na kasi ‘yung hotel and the restaurant at malapit nang mag-open.

“‘Yung event place na lang ang tinatapos pa. Lalo pang pinagaganda,” tsika ni Karen.

Hanggang sa Wednesday raw sa Boracay si Willie.

Dagdag pa ni Karen, excited na si Willie sa hotel and restaurant business niya sa Tagaytay.

“Ang ganda naman kasi, nakita ko na. Tapos na talaga. ‘Yung events place na lang ang tinatapos pa,” sabi ni Karen.

Ang susunod daw na tututukan naman ni Willie ay ang resort niya sa Puerto Galera.

Gusto raw ni Willie na mas lalong pagandahin ang resort na iyon.

Ang bongga talaga ni Willie, ha!

Samantala, wala pang ibinibigay na detalye si Karen tungkol sa tsikang ngayong Marso magsisimulang mapanood sa TV ang ‘Wowowin’ show ni Willie.

Wala pa raw naikukuwento si Willie kay Karen tungkol doon.

Kung matatandaan, si Representative Sam Verzosa na malapit na kaibigan ni Willie ang nagkuwentong balik-TV na ang TV host-producer ngayong Marso.

(Jun Lalin)