Pinaplantsa ng House Committee on Labor and Employment ang isang panukala upang maging permanenteng programa ng gobyerno ang Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD).

Ayon sa chairperson ng komite na si Rizal Rep. Fidel Nograles nagkasundo ang mga miyembro ng kanyang komite upang pagsama-samahin ang iba’t ibang panukala na naglalayong gawing permanente ang TUPAD program.

“The reality is that there will always be crises that will result in the loss of work of vulnerable sectors. We need the TUPAD program for such eventualities so that the government is empowered to help those who lose their jobs,” sabi ni Nograles.

Ang TUPAD ay isang programa kung saan binibigyan ng emergency employment ang mga natanggal sa trabaho, underemployed at seasonal workers gaya ng paglilinis sa komunidad, tree-planting, at pag-sasaayos ng mga imprastraktura ng gobyerno. Ang trabaho ay tumatagal ng 15 hanggang 90 araw. (Billy Begas/Eralyn Prado)