Taylor Swift, Travis Kelce nagtukaan pagkatapos ng Super Bowl 58

HIGIT sa tradisyunal na inaabangang halftime show, agaw-eksena din si Taylor Swift sa Super Bowl 58 nitong Linggo sa Allegiant Stadium sa Las Vegas.

Si Usher ang headliner sa halftime show, may cameo sina Alicia Keys, Lil’ Jon, Ludacris, will.i.am, Jermaine Dupri at si Fil-Am R&B singer H.E.R.

Tumagay ng beer si Swift, niyakap si Blake Lively at dinumog nang talunin ng Kansas City Chiefs ang San Francisco 49ers sa overtime 25-22.

Unang pagkakataon lang ito, siyempre pa, nakareserba ang pinakamahigpit na yakap ng superstar sa boyfriend niyang si Travis Kelce, ang tight end ng Chiefs na tumulong sa panalo.

Umahon mula 10-point deficit ang Kansas City para maging unang back-to-back Super Bowl champions sa nakalipas na dalawang dekada.

Tabla sa 19 pagkatapos ng regulation, nakumpleto ni Jake Moody ang 27-yard field goal sa OT para sa 22-19 lead ng 49ers.

Inilagay ni quarterback Patrick Mahomes sa scoring position ang Chiefs at 13 seconds na lang sa extra time ay binatuhan si receiver Mecole Hardman para sa 1-yard touch down.

Bago ang winning touchdown ay sinet-up ni Kelce ang first down.

Nanonood ang grupo ni Swift sa suite, tinakbo niya ang field pagtunog ng final horn. Naiiyak na ang singer habang nakatingin kay Kelce na itinataas ang Lombardi Trophy.

Sumisigaw pa si Kelce ng “Chiefs Nation!” bago kumanta din ng ‘Viva Las Vegas’.

Maya-maya, tinakbo na ni Swift si Kelce, nagyakapan ang dalawa at matagal-tagal naghalikan sa gitna ng hiyawan.

Galing pa ng kanyang show sa Tokyo Dome si Swift, sakay ng private plane ay biniyahe ang 9 timezones at international date line at lumapag sa Los Angeles 2 hours bago ang kickoff bago dumiretso ng Vegas. (Vladi Eduarte)