Robi Domingo, Maiqui Pineda pinagpaliban honeymoon

Super grateful ang newly weds na sina Robi Domingo, Maiqui Pineda matapos ang successful wedding celebration nila. Pero, binahagi ni Robi na ayaw nilang madaliin ang kanilang honeymoon.

Sa kanyang kauna-unahang interview kasama ang ‘Magandang Buhay’ momshies matapos ang kanyang kasal, inamin ni Robi na atat na atat siyang planuhin ang kanilang honeymoon, pero pinaalala ng kanyang misis na kailangan nilang dahan-dahanin ito dahil sa pinagdadaanang sakit ni Maiqui.

“Sobrang hilig kong magplano at minsan hindi natutuloy. Kapag hindi natutuloy, nakaka-frustrate, ‘di ba? Sabi niya (Maiqui), just be present in the moment. Lalo na sa mga moments na may pinagdadaanan siya, hindi niya alam kung may bukas pa.

“So appreciate what you have right now and be thankful kasi hindi mo alam kung may susunod,” pahayag ni Robi.

Naging emosyonal din si Robi habang nagkukuwento kung bakit walang tigil ang kanyang pag-iyak sa wedding. Sey niya, gusto kasi sana niyang i-delay ang wedding para bigyan pa ng time si Maiqui na maka-recover sa kanyang sakit.

Pero si Maiqui pa raw ang nag-insist na tuloy na tuloy ito at magiging okay ang kanyang health para sa mismong araw ng kasal.

Thankful naman si Robi dahil malakas at super saya ni Maiqui sa araw na ‘yon at nilaban nilang matuloy ang kanilang mga plano.

Hindi rin napigilan ni momshie Regine Velasquez-Alcasid na maging emosyonal dahil nakaka-inspire raw ang journey ng mag-asawa.

“Sa dinami-rami ng problema na pinagdaanan namin, lahat ng ginusto namin at pinalanangin namin, nandoon,” sey pa ni Robi.

Bagama’t nag-a-adjust pa si Robi sa pagiging asawa, masayang-masaya siya sa piling ni Maiqui at tinawag pa niya itong “best coach ever” dahil sa mga blessing, learnings na nabibigay ni Maiqui sa kanya.

“I think I’m with my best coach ever. Guiding me every single day financially, emotionally, and morally,” naluluhang kuwento ni Robi.

(Dondon Sermino)