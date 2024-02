Regine Velasquez may idea na mag-concert sina Ogie, Odette

Idea pala ni Regine Velasquez-Alcasid ang pagsasama sa concert ng dalawang OPM icons na sina Ogie Alcasid at Odette Quesada.

Sa naganap na press conference ng ‘Love, Q & A’ noong Biyernes, ikinuwento ni Odette ang pagkikita nila ni Regine sa concert nito with Sharon Cuneta, ang ‘Iconic’, sa San Jose Civic Center sa San Jose, California last year.

“I went to watch ‘Iconic’ in San Jose, California, and she came up to me and said, ‘You know, I want you and Ogie to do a concert together and I already have the perfect title for it — Q&A’,” kuwento ni Odette.

Bongga nga ang idea ni Regine dahil nagkatotoo nga ang concert na tinawag ngang ‘Love, Q & A’ at sold out agad ang unang naanunsyong 2-night Manila concert nito sa February 14 at 15 sa may Newport Performing Arts Theater sa may Newport World Resorts sa Pasay City.

Dahil sa pagiging patok agad ng unang concert collaboration nina Ogie at Odette ay nadagdagan pa sila ng isang show na magaganap naman sa February 13 sa may NUSTAR Convention Center sa may NUSTAR Resort and Casino sa Cebu City.

Nagkakagulo na nga raw ang mga Cebuano sa pagbili ng tickets, ha!

At hindi nga lang ang fans ang excited sa concert dahil pati mismong si Odette ay hindi na makapaghintay.

“I’m excited to do a show with Ogie because we’re both singers-songwriters so it’s kind of unique in a way.”

Excited din ang OPM chief dahil biro niya ay kinalakihan niya ang mga awitin ni Odette.

Pero paglilinaw ni Odette, konti lang ang age difference nila ni Ogie.

“When I started, I was still a teenager, so konti lang. Mas malaki pa agwat ng height natin,” biro ni Odette.

Naku sa rehearsal pa nga lang nila ay talagang magiging ang bonggels na dahil ang gaganda ng duets nila na napanood, napakinggan namin, ha!

Ang galing nga ng pagsasama nina Odette, Ogie.

Bonggels!

(Byx Almacen)