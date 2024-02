Pilipinas magsisilbing host sa 2024 World Dragonboat

NAKUHA ng Pilipinas ang karapatang mag-host ng 2024 World Dragonboat Championships na nakatakda mula Oktubre 28 hanggang Nobyembre 4.

Ibinunyag ni Leonora Escollante, presidente ng Philippine Canoe, Kayak Federation (PCKF), na nakuha ng Pilipinas ang hosting rights ng prestihiyosong torneo sa unanimous decision ng mga matataas na opisyales ng International Canoe Federation (ICF).

“Mahirap mag-bid para sa world (championship) hosting, pero gustong-gusto nila gawin ito sa Pilipinas para makita ang kagandahan nito at maranasan ang sikat sa buong mundo na hospitality ng mga Pilipino,” sabi ni Escollante.

Ilang bansa ang unang naglahad ng kanilang mga panukala ngunit sa huli ay nagbigay-daan sa Pilipinas, na sikat sa natural nitong kagandahan at kilalang mabuting pakikitungo ng mga Pilipino.

Sinabi ni Escollante na pormal na inendorso ni ICF President Thomas Konietzko ang Pilipinas sa isang liham na ipinadala sa mga pambansang pederasyon, na nagpapahayag ng buong pusong suporta ng organisasyon sa mga pagsisikap ng PCKF.

Binigyang-diin ni Konietzko na ang desisyon na igawad ang mga karapatan sa pagho-host sa Pilipinas ay resulta ng pambihirang dedikasyon ng PCKF sa pagpapaunlad at pagsulong ng dragonboat racing sa loob ng bansa.

Ang PCKF ay ang opisyal na kinikilalang NSA para sa water paddle sports sa bansa, kabilang ang canoe, kayak at dragonboat, ng ICF, Philippine Olympic Committee at International Olympic Committee.

Bilang isang ganap na miyembro ng ICF, ito ay patuloy na nagpakita ng isang kapuri-puri na pangako sa pagsulong ng paglago ng canoeing at kayaking disciplines, lalo na sa dynamic na larangan ng dragonboat racing, ayon kay Konietzko.

Ibinunyag ni Escollante na ang mga posibleng venue para sa championship ay kinabibilangan ng Puerto Princesa at Manila habang inaasahang lalahok ang mahigit 45 bansa, na nagtatampok ng mga kumpetisyon sa Open, Women at Mixed Events sa iba’t ibang kategorya ng edad at distansiya.

Nagpahayag na din ang mga bansang gaya ng Russia, USA at Australia ng interes sa mga advance booking para sa mga akomodasyon, na nagpapakita ng kanilang kasabikan na magsanay nang maaga at masanay sa lokal na lagay ng panahon at tubig.

Nakikita rin ni Escollante ang pagkakataong magpaabot ng mga imbitasyon sa mga bansang kalahok sa qualifying round para sa World Games sa Chengdu, China sa Agosto 9 at 10, 2025.

(Lito Oredo)