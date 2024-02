Miami Heat nawala init kay Jayson Tatum, Celtics

SA ikalawang pagkakataon sa loob ng 17 araw, hiniya ng Boston Celtics ang Miami sa sariling homecourt ng Heat.

Tumabo ng 26 points, 10 rebounds, 9 assists si Jayson Tatum at sinalag ng Boston ang rally ng Miami para ipreserba ang 110-106 win nitong Linggo.

Bumakas ng 25 points si Kristaps Porzingis, may 20 si Jaylen Brown at 15 pa kay Jrue Holiday sa C’s na 16 for 39 mula sa 3s.

Noong Jan. 25, tinambakan ng Celtics ang Heat ng 33 points sa Kaseya Center din. Inari ng Boston ang tatlong laro ngayong 2023-24 matapos kalusin ng Miami sa Game 7 ng East finals noong nakaraang season.

“Today was fun, we have a lot of history with this team. Last time we came here we smacked them, so we knew it would be a closer game,” bida ni Tatum. “They came to play and we enjoy being part of games like that.”

Ikinalat ni Tyler Herro ang 22 sa kanyang 24 points sa second half, may 22 si Bam Adebayo at tig-15 sina Duncan Robinson at Caleb Martin pero naubusan ang Heat.

Wala sa Miami si leading scorer Jimmy Butler dahil namatayan ng kamag-anak.

Nag-rally ang Heat mula 15-point deficit sa third quarter, idinikit 106-104 sa tres ni Herro 1:49 pa sa orasan. Sumagot ng tigalawang free throws sina Porzingis at Tatum para selyuhan ang panalo.

Nagpakalat naman ng pinagsamang 70 points sina Shai Gilgeous-Alexander at Jalen Williams para balikatin ang Thunder sa 127-113 panalo laban sa Sacramento Kings.

Nagbaon ng 15 of 26 shots tungo sa 38 points si Gilgeous-Alexander at namigay pa ng 7 assists. Namudmod ng 9 assists, may 8 rebounds si Williams na 13/20 sa floor.

“SGA played like an MVP candidate,” bulalas ni Kings coach Mike Brown. “We threw the kitchen sink at him and he still scored 38. And then Jalen Williams was really, really big. … he was extremely efficient throughout the course of the night.”

(Vladi Eduarte)