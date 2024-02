Mga taga-Parañaque naloka: Cedrick Juan lutang sa dialogue

After manalo ni Cedrick Juan ng Best Actor sa Metro Manila Film Festival 2023 para sa pelikulang ‘GomBurZa’ ay naging mabango na ang pangalan niya. Sunod-sunod ang events na dinadaluhan niya!

Siya nga ang napiling mag-serenade sa mga candidates sa coronation night ng Binibini at Ginoong Parañaque 2024 na ginanap noong Sabado ng gabi sa Ayala Malls Manila Bay.

Pasado naman ang pag-awit niya ng live ng kantang ‘Sila’ na pinasikat ng bandang SUD. Hindi pulido, pero mas okey naman kaysa sa mga nag-viral at na-bash na mga aktor na kumanta rin ng live sa iba’t ibang local beauty pageants.

In fairness, tinilian si Cedrick habang bumibirit sa stage. Made na talaga siya, ha. Marami rin ang nagpa-picture sa 49th MMFF Best Actor sa backstage.

Ginanap ang nasabing pageant dahil nagse-celebrate ang Parañaque City ng 26th anniversary ng kanilang cityhood, from municipality ay naging city ang Parañaque.

Kaya naman ganun na lamang ang pagkabigla ng local government officials ng nasabing lungsod nang mag-adlib si Cedrick in between his song number.

Bumati kasi si Cedrick ng Happy Chinese Year sa audience at sinundan ng, “Maraming Salamat po sa municipality ng Parañaque.” Naloka ang mga councilors at iba pang city officers sa sinabing iyon ng aktor.

Talak nga ng audience, “Aray ko! Ibinalik ni Cedrick sa pagiging munisipyo ang lungsod natin hahahaha!”

May mga nag-live rin sa Facebook ng pageant.

Dagdag pa ng isang nagtataray na nanood, “Ano ito, from munisipyo naging lungsod (city) ang Parañaque at after 26 years ay ibinalik ulit sa pagiging munisipyo? Hahaha.”

Baka naman kasi na overwhelmed lang si Cedric at nataranta kaya namali siya sa kanyang dialogue?

Pero malinaw naman na kaya may ganung selebrasyon ay dahil sa 26th anniversary ng cityhood ng Parañaque, ‘noh?!

Nilito tuloy ni Cedric ang mga tao. Hahaha!

‘Yun Na!

(Ogie Rodriguez)