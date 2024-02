Mga NBA sugarol hati kung saan pupusta – Denver o Milwaukee?

TIYAK na pahirapan sa pagpili ng tatayaan ang mga mahihilig mamusta pagharap ng defending champion Denver Nuggets sa Milwaukee Bucks ngayong araw sa 2023-2024 NBA regular season game.

May dibidendong 1.85 ang Denver habang ang may tangan ng home courth advantage na Bucls ay 2.00 ang bigay, ibig sabihin, ang P100 taya para sa Denver ay magiging P185 habang sa Milwaukee ay magiging P200 ang pustang isang daang piso.

Nasa pang-apat sa team standings sa Western Conference ang Denver na may 36-17 karta habang No. 3 ang Milwaukee sa Eastern Conference hawak ang 34-19 card, sasandalan ng Nuggets si two-time MVP Nikola Jokic, katuwang sina Jamal Murray at Aaron Gordon para makabangon agad mula sa pagkakadapa sa huli nilang laro.

Ipaparada naman ng Bucks sina Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Malik Beasley at Bobby Portis, balikatan din ang odds sa pagitan ng Golden State Warriors at Utah Jazz kung saan ay 1.90 ang dibidendo ng una habang 1.94 ang sa huli.

Ang ibang laban na pupustahan ng NBA bettors ay Charlotte Hornets (5.80) – Indiana Pacers (1.16), Cleveland Cavaliers (1.21) – Philadelphia 76ers (4.70), Atlanta Hawks (1.62) – Chicago Bulls (2.37) at Toronto Raptors (1.40) – San Antonio Spurs (3.10).

(Elech Dawa)