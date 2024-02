Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology (DICT) sa publiko na maging maingat sa naglipanang love scam sa bansa.

Ayon kay DICT Usec Jeffrey Ian Dy, kalimitang binibiktima ng mga scammer ang mga hiwalay na sa asawa o partner o kaya ay mga single parent.

“They are using your emotions at ang target nila ‘yong vulnerable halimbawa ‘yong kakahiwalay pa lamang o single parents, ‘yong malamig ang Valentine’s kasi mas madaling ma-manipulate,” paliwanag ni Dy.

Kasabay nito, binanggit ng opisyal na minomonitor din ng DICT ang posibleng pagpasok sa bansa ng mga scam gamit ang artificial intelligence (AI).

“Ang namo-monitor pa lang sa US at sa Europe ay audio AI calls. In fact, about two or three days ago may nai-report na isang Hong Kong employee nagpadala ng US$25 mil-lion dahil akala niya ang tumawag sa kanya ay boss niya,” paglalahad ni Dy.