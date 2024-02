May pasabog sa Feb. 24: Anne Curtis kakabugin sina Taylor, Miley, Celine

Super excited na si Anne Curtis sa kanyang birthday presentation sa noontime show nila nina Vice Ganda. May pasabog nga siyang paandar sa February 24, na dapat abangan ng mga fan niya.

Katunayan, nagsu-survey na siya kung ano ang magandang kantahin niya. Pina-finalize na nga raw niya sa kanyang team ang gagawin niya sa araw na `yon.

At gamit ang Instagram broadcast channel (Just for fANNEs) nagtanong nga siya kung ano ang maganda niyang kantahin sa Feb. 24.

At base sa sagot ng mga faney, tila panalo ang kantang ‘Gorgeous’ ni Taylor Swift. Pero, ang dami ring sumagot ng ‘Alone’ ni Celine Dion. Panalo rin ang hiling na ‘Flowers’ ni Miley Cyrus.

So, abangan kung ano ang susundin ni Anne sa kanyang birthday presentation.

Anyway, sa Feb. 17 ang birthday ni Anne at 39 years old na siya, ha! Pero sabi nga, sa sobrang fresh ni Anne, hindi siya mukhang pa-kuwarenta na, ha!

Bongga!

(Dondon Sermino)