DINUMOG ng mga taga-Guam ang back-to-back exhibit ng mga obra ng mag-iinang Pinoy artists sa Lees’ Gallery sa Tumon.

Hinangaan ang unang exhibit ni Mar-Vic Cagurangan, isang journalist at kanyang anak na si D-Federico “Ico” Munar na may autism.

Ipinamalas ng mag-inang artist ang kanilang husay at galing sa kanilang obra gamit ang traditional at digital art sa ilalim ng temang ‘Inspirations Within.’

“Ico has autism and this is the first time. Si Ico matagal na siyang nag-jojoin ng group exhibit. But this is the first time that we are able to showcase most of his body of work,” paglalahad ni Mar-Vic.

Samantala, pinuri rin ng mga art enthusiast ang “Transcending Colors” na likha ni RubyJane Buhain-Redila at ng kanyang anak na si Jay sa ikalawang exhibit.

“Two different generations, two different mediums, the traditional and digital. On my side, I do the traditional. I do paintings of portraits of fauna, plants and abstract art. Then on my son’s side, he has a lot procreate,” ayon kay RubyJane.

“I have multiple inspirations in terms of how I wanted it to look. It usually comes from cartoons, media or videos that I like to consume,” say naman ni Jay.

Tumagal ang nasabing back-to-back exhibit hanggang noong unang linggo ng Pebrero.