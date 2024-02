Maddie Madayag tatayong bagong kapitana ng Choco

UNANG kampeonato pa rin ang pangunahing hangarin ng Choco Mucho Flying Titans na susubukukang tuparin ni team captain Maddie Madayag sa salpukang magaganap sa pagbubukas ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference simula Pebrero 20.

Makaraang makamit ang unang podium finish sa nagdaang 2023 second AFC noong Disyembre kontra sa powerhouse cast na Creamline Cool Smashers, magsisilbing motibasyon para sa Flying Titans na mas pagbutihan ang darating na 7th season ng nangungunang women’s professional league sa bansa.

Bilang bagong pinuno ng grupo kasunod ng paglisan sa koponan ni Bea De Leon, kasama si libero Denden Lazaro-Revilla sa Cool Smashers sa offseason, determinado ang koponan na makamtan ang pinakamataas na puwesto sa liga.

“Right now, my goal is to be a good leader for the team. It’s a challenge because I am just returning as a captain and will be leading a new set of people. So right now, I’m still earning their respect. I want to prove that I deserve to be respected as their leader. I’m willing to accept the challenge because the coaches trusted me and chose me to be the leader,” wika ni Madayag. (Gerard Arce)