Lovi Poe paparada sa Panagbenga

Pauwi na ng Pilipinas ngayong February si Lovi Poe.

Nitong Sunday nga ay birthday ni Lovi at may ilang selebrasyon lang siya sa Amerika kasama ang mister na si Monty Blencowe at paghahandaan na niya ang pag-uwi ng bansa.

Isa sa mga dahilan kung bakit uuwi na sa bansa si Lovi ay dahil sa ilang commitments na kailangan niyang gawin.

Sa February 25 nga ay kasama siya sa Panagbenga, ang flower festival ng Baguio City.

Kasama siya sa flower float parade at sasakay siya sa float ng SCD Skin Care.

Bale second time ni Lovi ito na mag-participate sa Panagbenga dahil sa ineendorsong produkto.

‘Yung drama movie naman na gagawin niya under Regal Entertainment, Inc. ng mag-inang Mother Lily at Roselle Monteverde ay inaayos pa raw at baka sa Marso pa makapagsimula.

Samantala, going back to her birthday noong Sunday ay nagsabi si Lovi na sobrang touched, kilig siya sa napakaraming bumati sa kanya.

Bongga!

(Jun Lalin)