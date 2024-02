Kahit may iniinda, June Mar Fajardo bubuhatin Beermen

Finals Game 5 sa Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

7:30pm – SMB vs Magnolia

(*Beermen angat sa serye, 3-2)

KAHIT sa nananakit na kaliwang hita ay hindi nagpapigil si San Miguel Beer center June Mar Fajardo sa Game 5 ng PBA Commissioner’s Cup Finals nitong Linggo.

Mabigat ang nakataya sa laro, kaya kahit inabisuhan ng mga doktor na magpahinga muna ay lumaro pa rin ang seven-time MVP at nagsumite ng solidong 18 points, 15 rebounds para tulungan ang Beermen sa 108-98 panalo kontra Magnolia Hotshots.

Nasa unahan muli ng series ang San Miguel 3-2, puwede nang tapusin ang series at itaas ang 29th championship sa Game 6 sa Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum din.

Mababa sa kanyang karaniwang minuto ang 35 minutes na itinagal ni June Mar sa loob pero sapat para ipagdiinan ang 6-foot-10 frame sa loob at pasakitin ang ulo ng Hotshots.

“Gusto ko talagang maglaro, eh,” simpleng tugon ni Fajardo. “Kasi kung hindi ako maglaro today, mag-rest din naman ako. So might as well maglaro na lang ako.”

Kinubra ng Beermen ang first two games ng series, binawian ng dalawang sunod din ng Hotshots kaya naging krusyal ang Game 5.

Saludo si coach Jorge Gallent sa dedikasyon ng kanyang Cebuano big man.

“That’s June Mar Fajardo for you, he will do everything to help this team and that’s what he did,” ani Gallent sa postgame press conference.

“He was kind of playing hurt, he got hurt in our last game but he went to therapy and even he told me that he’s not gonna rest today. Even if the doctor said yes, he said no.”

Susulitin ni June Mar ang dalawang araw na pahinga bago ikasa ng Beermen ang closer. (Vladi Eduarte)