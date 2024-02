JK ‘kinantahan’ ang ex na si Maureen

Sa Los Angeles, California na based ngayon si Maureen Wroblewitz at bumalik na rin siya sa pagmo-model.

Sa ngayon ay nasa Pilipinas si Maureen para sa promotions ng pelikula nila ni Brandon Melo, ang ‘Take Me to Banaue’ na nagkaroon ng Red Carpet Premiere noong Saturday sa Shangri-La Mall.

Napanood namin ang pelikula at magaling si Maureen.

Habang nanonood kami, napansin namin na ang ex-boyfriend ni Maureen na si Juan Karlos Labajo ang kumakanta ng theme songs ng pelikula.

Dalawa kasi iyon, ‘yung ‘Kunwari’ at ‘Buwan’ na ginawa ni JK noong magdyowa pa sila ni Maureen.

In fairness, supportive naman si JK sa showbiz career ni Maureen noong magkarelasyon pa sila, ha!

Anyway, sa nasabing event ay natanong si Maureen tungkol kay JK.

Nabanggit ni Maureen na puwede naman silang maging friends pa rin.

Inamin din ni Maureen na may nakaka-date siya ngayon sa Los Angeles, si Noah Steinbuch, na katulad niya ay isa ring model sa lugar na iyon.

Samantala, may kilig factor ang tambalan nina Maureen at Brandon sa ‘Take Me to Banaue’.

Marami nga sa mga nakapanood ng pelikula ang nagsabing bagay sila, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)