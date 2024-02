Jaja Santiago kayod sa Japan V.League

PINARANGALAN ang JT Marvelous reinforcement na si Alyja Daphne “Jaja” Santiago ng dalawang indibidwal na pagkilala sa pagtatapos ng Japan V.League Women’s Division 1 elimination round.

Batay sa listahan ng mga awardee na inilabas nitong Linggo ng gabi, nakuha ni Santiago ang kanyang unang Spike Award at pangalawang Block Award matapos pangunahan ang JT Marvelous sa 22-0 win-loss record.

Ayon sa magiging asawa nito na si coach Taka Minowa, nakamit ng JT Marvelous ang regular round Rank1 na ginto para sa 2023-2024 V.league Division 1.

Nakamit naman ni Santiago ang Best Attacker Rank1 para sa gintong medalya sa itinala nitong kill percent na 55.0, ang Best Blocker Rank1 para sa gintong medalya sa 0.87 blocks per sets at pagiging Best Server Rank3 para sa tanso na medalya sa Efficiency na 11.7 porsiyento.

Tumapos din ito na Best Scorer Rank 20 (Rank1 as a middle) sa 159 attacks/67 blocks/17 service aces.

Ito ang ikaanim na season ng dating National University (NU) Lady Bulldogs star sa Japan V.League at una sa JT Marvelous.

Tinapos ni Santiago at ng JT Marvelous ang kanilang kampanya sa elimination round nitong Linggo sa pamamagitan ng 25-18, 25-21, 23-25, 25-23 tagumpay laban sa Okayama Seagulls, kung saan nagtapos ang Filipina volleybelle ng 17 puntos. (Lito Oredo)