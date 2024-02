Iwasan na ang paggamit ng mga single-use plastic

Kamakailan ay may nabalitaan tayong nakakabahalang resulta ng pag-aaral patungkol sa pagtatapon ng single-use plastics sa Manila Bay.

Ang single-use plastics ay ang mga supot, sachet ng shampoo o detergent, plastic cup, plastic food container at iba pa na minsan lang nagagamit at tinatapon na.

Ayon sa monitoring survey na ginawa ng EcoWaste Coalition, 11 milyon sa 12 milyong piraso ng basurang nakolekta mula sa mga baybayin ng Manila Bay ay mga plastic.

Ang monitoring na ginawa noong nakaraang taon kasama ang Korean International Cooperation Agency (KOICA), De La Salle University-Dasmariñas, at Department of Environment and Natural Resources (DENR) ay sa sampung baybaying lugar ng Manila Bay sa Metro Manila, Central Luzon at ang rehiyon ng Calabarzon (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon).

Laganap pa rin ang pagtatapon ng mga plastic na basura sa mga katubigan natin sa kabila ng pag-iral ng mga batas para maproteksyunan ang ating kapaligiran at yamang dagat ng ating bansa.

Meron tayong Solid Waste Management Act of 2000, Clean Water Act of 2004, at ang kautusan ng Korte Suprema sa mga kinauukulang mga ahensya na linisin at i-rehabilitate ang Manila Bay hanggang sa ito ay ligtas ng paglanguyan ng tao.

Nagbuo rin ng isang Operational Plan for the Manila Bay Coastal Strategy para maipatupad ang kautusang ito ng Korte Suprema.

Noong nanunungkulan pa ang aking ama na si Pangulong Rodrigo Duterte, nilunsad niya ang “Battle for Manila Bay” na ang layunin ay linisin ang iba’t ibang parte ng katubigan at mga baybayin nito.

Sa kautusan ni Pangulong Duterte, naipasara ang mga ilegal na open dumpsite na nakapaligid sa Manila Bay. Hinigpitan ang pagpapatupad ng mga batas at ordinansa sa mga establisyamentong malapit sa Bay at ang mga hindi sumunod ay pinasara.

Naging sentro naman ng batikos ng ilang taong walang magawa kundi maghanap ng maipipintas ang paglalagay ng dolomite sand sa Manila Bay. Lingid sa kanilang kaalaman, hindi lamang ito para sa “beautification” ng Manila Bay, kundi para na rin maiwasan ang coastal erosion at mga storm surge.

Hindi lamang sa Manila Bay problema ang plastics pollution kundi maging sa iba pa nating mga katubigan na pinamamahayan ng ating mga yamang dagat.

Para makatulong sa paglunas sa problemang ito, ang inyong Kuya Pulong ay nag-file ng panukalang batas, ang House Bill (HB) 507, para unti-unti nang matanggal ang paggamit ng single-use plastics.

Layunin ng HB 507 na makontrol ang pagbebenta, pamamahagi at paggamit ng single use plastics, at gayundin ang paggawa at pagi-import nito.

Nakasaad din sa bill ang mga probisyon ukol sa pagre-recycle, tamang pagtatapon ng mga single-use plastics at paglilinis ng mga coastal area at iba pang lugar na nagiging tapunan ng mga ganitong produktong bumabara sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig.

Hindi bibiglain ang pagtanggal sa mga single-use plastics para rin naman sa kapakanan ng mga maliliit na negosyo na hindi kakayanin ang biglang paghinto sa paggamit ng mga single use plastic bag at container. Bibigyan ng sapat na panahon ang lahat ng sektor para makasunod sa batas.

Habang hindi pa naaaksyunan ng Kongreso ang panukalang batas, ang maari nating gawin ay magtulungan para maiwasan na ang paggamit ng single-use plastics.

Maaring isipin na maliit lang naman ang maiiambag mo para mabawasan ang plastics pollution, pero kung pagsasama-samahin natin ang ating mga malilit na ambag, malaki ang positibong epekto nito para mapangalagaan ang kapakanan at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.