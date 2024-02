Hidilyn Diaz Naranjo, 3 pa namumuro sa Paris Games

APAT na Pilipinong weightlifter sa pangunguna ni 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo ang kasalukuyang nasa Top 10 para sa 2024 Paris Olympic Qualification Rankings batay sa post ng International Weightlifting Federation (IWF) na may petsang Disyembre 14, 2023.

Ang apat ay sina John Febuar Ceniza sa men’s -81kgs na kasalukuyang 6th place, Rosegie Ramos sa women’s -49kgs na nasa kasalukuyang 9th, Hidilyn sa women’s -59kgs na nasa pangpito at si Vanessa Sarno sa women’s -71kgs na kasalukuyang nasa fifth.

Ang isa sa Olympic hopeful na si Ramos ay nangako na gagawin ang lahat ng makakaya para maging kwalipikado sa prestihiyosong quadrennial games na naka-iskedyul sa Hulyo 26 hanggang Agosto 11.

Kamakailan ay nanalo si Ramos ng isang pilak at isang tanso sa Asian Weightlifting Federation Senior Championships na ginanap sa Tashkent, Uzbekistan na nagsisilbing qualifier din sa Paris Olympics.

Ang 20-taong gulang na pride ng Zamboanga City ay world No. 8 na ngayon sa women’s 49kgs IWF rankings, at umaasa na mas gaganda pa ang kanyang performance sa 2024 IWF World Cup sa Phuket, Thailand na itinakda sa Marso 31 hanggang Abril 11, bilang kanyang panghuling mandatoryong kumpetisyon sa pagsampa sa Olympiad.

Nakapagtataka na ang isa pang Tokyo Olympian na si Elreen Anne Ando ay hindi naman kasama sa listahan.

Lahat ng weightlifters na nais umokupa ng silya para sa Paris Olympics ay dapat lumahok sa 2024 IWF World Cup sa Phuket, Thailand sa Abril 2-11 hanggang makakuha ng pagiging karapat-dapat sa mga dibisyon.

Ang nangungunang 10 atleta sa taong ito ay matutukoy sa Abril 28, isang atleta lamang bawat NOC ang aabante sa bawat kategorya at hanggang tatlong atleta ayon sa kasarian, awtomatikong magiging kwalipikado sa Olympics dahil sa mga available na quota para sa bawat NOC at kontinente.

(Lito Oredo)