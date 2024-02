Harutan nina Kim Chiu, Paulo Avelino nakakakilig

Excited na nga ang ChiuPau fans dahil malapit na nilang mapanood ang Pinoy TV adaptation ng South Korean drama na ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ nina Kim Chiu at Paulo Avelino.

Inanunsyo na kasi ngayong Lunes ng streaming platform na Viu sa kanilang social media accounts na nakatakdang lumabas ang ChiuPau series ngayong Marso.

“All eyes on ABS-CBN Studios and Viu’s highly anticipated collaboration project for 2024! To be produced by Dreamscape Entertainment, #ViuOriginalAdaptation #WhatsWrongWithSecretaryKimPH starring #KimChiu and #PauloAvelino is coming this March on Viu,” sey ng Viu sa kanilang caption.

Kasama sa post nila ang ilang BTS o behind-the-scene moments nina, Kim, Paulo habang nagti-taping.

Hindi pa nga tapos mapanood sina Kim at Paulo sa teleserye version ng ‘Linlang’ sa TV at heto nga at may panibago na naman silang series na ihahandog sa kanilang fans.

Ang maganda, sa ikalawa nilang proyekto ay light at kilig lang na malayo sa nauna nilang serye na ‘Linlang’ na super bigat ng istorya.

Tuwang-tuwa nga ang mga fans sa naging anunsyo ng Viu.

“Thank you @Viu_PH napasaya nyo kami. Sana may pasilip din sa Valentine’s day,” wish ng isang faney.

Hindi pa man nag-uumpisa ang serye ay nagpapakilig na sina Kim at Paulo sa social media platform na X (dating Twitter).

Nagsimula kasi ang kulitan nila sa pag-repost ni Paulo ng announcement post ng Viu Philipppines.

Sey niya, “Sabi ni @prinsesachinita funny daw ako dito.”

“NEW ERA of @mepauloavelino !!!! Mas funny ka pala sakin!!! Lalo na ‘yung sample naman ng joke d’yan,” reply ni Kim.

Panakot naman ni Paulo, “’Pag sinabi ko mga joke ko sa ‘It’s Showtime’ siguradong papatawag ulit kayo ng MTRCB.”

Biro naman ni Kim, “Huy!!! TikTok ka na lang since kasama sa pagiging funny maging dancerist!!! Pa-drop na lang daw po ng mga pwede niyang gawin dance challenge. Comment below! Ayos ba boss?”

Oh, ‘di ba nakakakilig sila? Hehehe!

Bonggels!