Halos lahat ng mga modern jeepney sa Pilipinas na binigyan ng sertipikasyon ng gobyerno ay puro made in China.

Ayon sa datos ng Department of Transportation (DOTr), 54 modern PUV model na ang binigyan ng certificate of compliance.

Sa bilang na ito, 34 ang locally manufacture o in-assemble sa bansa at 20 naman ang inangkat. Pero sa 34 in-assemble sa Pilipinas, wala ni isa man dito ay minamay-ari ng Pinoy.

Ilan sa mga binigyan ng certificate of compliance ay ang Assemblepoint, Dongfeng, FAW, Mahindra, Dayun, Foton, Hino Hyundai, Isuzu, Tata, Sta. Rosa, Fuso, Tojo, Zhong Zhi, Zhong Tong, Jiangling Motors Corporation, Wuling, JAC Angkai, King-ling Isuzu at Yutong.

Ang halaga ng Class 1 modern jeepney ay pumapalo sa P1.30 milyon, ang Class 2 ay P2.48 milyon at ang Class 3 ay P2.65 milyon. Ang mga gawa sa China ay nagkakahalaga ng mula P1.8 milyon hanggang P2.8 milyon.

Nagpasaklolo na ang Sarao Motors at Francisco Motors Corp. sa liderato ng Kamara de Representantes na sana ay magamit ang mga gawa sa Pilipinas sa PUV Modernization Program (PUVMP) ng Department of Transportation. Nahihirapan ang Sarao at Francisco na makabili ng Euro compliant engine o electric engine dahil sa iniipit ito ng mga gumagawa sa abroad.

Nauna nang nanawagan si Se¬nate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III sa DOTr na pangalanan ang mga supplier ng modern jeepney dahil sa ulat na puro gawa ito sa China at ilan ay sa Japan at Korea.

Nais malaman ni Pimentel kung may kumita sa transaksyon sa pagbili ng mga modern jeepney mula sa abroad.

“We will write (the DOTr) to identify the suppliers of the mini buses and if there are middlemen who arranged the purchase (of these vehicles),” ani Pimentel.

Sa ilalim ng PUVMP, inoobliga ang mga operator/driver ng traditional jeepney na mag-consolidate upang sa gayon ay makabili ng modern jeepney.