Ervic tatlong beses muntik mamatay

Sinigurado ni San Juan Councilor Ervic Vijandre na wala siyang anak, at lalong walang dyowa sa ngayon.

Pero aminado siya na may mga nakikita-kita nga raw siya na bet din niyang diskartehan. At sa ngayon, may mga pinapakilala sa kanya na mga former beauty queen.

Pero, kelan nga ba mag-aasawa si Ervic? Aba, hindi na rin siya bumabata, ha!

Ang ex-girlfriend niya ay may dalawa na ngang anak. Mukhang napag-iiwanan na siya, ha!

“Dati sabi ko, before ako mag-30 sana! Eh, hindi nangyari!

“Pero sabi naman ng mommy ko, huwag akong ma-pressure, kasi lalaki naman daw ako!

“Pero sabi rin niya, gusto na niyang magka-apo sa akin!” sabi ni Ervic.

So, bet niya ang babaeng mas bata sa kanya, na kering-keri pang magbuntis?

“Siyempre naman!” iglap na sagot niya.

Pero sa ngayon, hindi raw niya priority ang paghahanap ng babae.

“Pero kung biglang may dumating, why not? May mga nakakausap, nakikilala, pero siyempre iba ang mundo ko ngayon, mas busy, mas demanding (bilang Konsehal), parang hindi swak na magka-girlfriend,” sabi ni Ervic.

So, bet ba niya na beauty queen?

“Hindi naman kailangang beauty queen, artista, matangkad,” sagot niya.

Noong 2023 raw ang huling relasyon niya sa isang non-showbiz. At dahil daw `yon sa pagiging busy niya bilang public servant sa San Juan City. Hindi raw naintindihan ng babae ang trabaho niya.

“Biglang nagpakasal sa iba,” sabi lang ni Ervic.

Anyway, naikuwento nga ni Ervic na tatlong beses siyang nagkasakit noong pandemic, na pakiramdam niya ay mamamatay na siya.

“Bawal kasing lumabas noong time na `yon, di ba? So, ako ang lumalabas para magbigay ng mga ayuda. Wala pang vaccine noon. Eh, ang San Juan ang napakaraming beses na nag-distribute ng ayuda.

“Matindi ang nerbiyos ko noon. Noong nagka-COVID ako, akala ko mamamatay na ako. Nag-panic ako. Hindi natin alam kung ano `yon, di ba?

“Thankful ako na malakas din ang resistensiya ko. Pero, sinasabi ko talaga noon na mamamatay na ako. Nagti-text ako sa mga pamilya ko, kaibigan ko, na huwag na silang lalapit sa akin, dahil mamatay na ako,” chika ni Ervic.

Anyway, masaya si Ervic na part siya ng Beautederm family ni Rei Anicoche Tan. Dahil kahit hindi raw siya active sa paggawa ng teleserye, pelikula, tinutulungan siya na makapagbigay ng kung ano-anong produkto, lalo na ang mga bitamina, na pinamimigay naman niya sa mga nasasakupan niya.

Nahihiya nga raw siya sa suporta ni Miss Rei, dahil kahit wala nga raw siyang serye na puwede siyang makita ng mga fan, pero tuloy ang suporta sa kanya.

(Dondon Sermino)