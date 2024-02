Eric Buhain tampok sa PSA Forum

TAMPOK ang pinakamalaking swimming event ng bansa sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum ngayong Martes, February 13, sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

Bisita sa 10:30am session si Philippine Aquatics, Inc. secretary-general at Batangas 1st District Rep. Eric Buhain para ibahagi ang kaganapan sa 11th Asian Age Group Championships sa February 26-March 9 sa New Clark City Aquatics Center sa Capas, Tarlac.

Makakasama ni Buhain sina local organizing committee officers Joseph ‘Jojit’ Alcazar (President/CEO) at Dave Carter (COO) sa public sports program na hatid ng San Miguel Corporation, PSC, POC, Milo at 24/7 sports app ArenaPlus.

Higit 1,000 atleta mula sa 25 bansa ang inaasahang dadalo sa kumpetisyon na suportado ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee.

Naka-livestream ang Forum sa PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at delayed na ine-ere ng Radyo Pilipinas 2 na nagsi-share din nito sa kanilang official Facebook page. (Vladi Eduarte)