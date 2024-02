Enrique Gil nagulantang sa ganda ni Janine Gutierrez

Biglang-bigla nag-trending sina Janine Gutierrez, Enrique Gil, ha!

Nag-start lang `yon dahil sa guesting ni Enrique sa ‘ASAP’ ng Kapamilya Channel. Na matapos niyang sumayaw, nag-promote agad siya ng movie niya na ‘I’m Not Big Bird’.

At yes, si Janine, with Erik Santos ang nag-interview sa kanila. At bongga, dahil makikita nga na panay ang titig ni Enrique sa mukha ni Janine, na panay ang ngiti.

Ang daming nag-lip reading sa pabulong na chika ni Enrique kay Janine, na ang dating nga ay, “You’re so gorgeous, grabe” na sinagot naman ni Janine ng “Ohh, thank you.”

Oh, ‘di ba? Bongga naman! Na sa kabila ng pagpu-promote, pagod, hingal ni Enrique, hindi nakaligtas sa mga mata niya ang kagandahan ni Janine.

Kunsabagay, halos apat na taon ding namahinga si Enrique, at malamang ay hindi niya halos nakakasalubong o nakakasama si Janine at first time `yon na naka-face to face niya ang magandang aktres.

At dahil doon, ang daming humiling na bigyan agad ng project sina Janine, Enrique. Feeling nga nila, bagay na bagay sa dalawa ang role na mala-Barbie at Ken, ha!

Well, dahil may Kim Chiu naman si Paulo Avelino ngayon. At solo career muna si Enrique, kaya ang dami talagang nakaisip na pagsamahin sila.

At heto nga ang nakakalokang demand ng mga faney:

“Very much a good match.”

“Movie together.”

“May chemistry.”

“Barbie & Ken Pinoy version.”

“Bagay for love team.”

“Yes why not, gawa sila ng movie.”

“Wow perfect tandem.”

“Sana matuloy ang project nila.”

“Barbie and Ken ang dating nila.”

“I watched them so bagay.”

“Bet ko sina Janine at Enrique. Super bagay sila.”

“Wow sana nga magka-serye sila.”

“Pàrang na-amaze si Enrique sa ganda ni Janine.”

Well, dahil mas tutok naman si Liza Soberano sa Hollywood, why not na bigyan ng bagong ka-tandem si Enrique, ha! Oo nga, kering-keri ng mga hitsura nila ang magsama sa project.

Bongga!