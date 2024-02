Efren Bagamasbad, Barlo Nadera makikipagpisakan sa Rapid Chess

TUTULAK ng piyesa sina International Master (IM) Jose Efren Bagamasbad at Barlo Nadera sa 1st Dan Jorda & IIEE-Bayanihan Chess Club FIDE-rated Open Rapid Chess Tournament na lalaruin sa Katipunan, Quezon City sa Pebrero 25.

Muling masisilayan ang tikas nina back-to-back Asian Senior (65 over category) champion Bagamasbad at 1992 Philippine Chess Olympiad member Nadera kontra ibang tigasing woodpushers na kalahok.

Nagsaad din ng pagsali sina IM Hamed Nouri at Angelo Young, mga FM na sina Alekhine Nouri, Adrian Ros Pacis at Noel Dela Cruz at WFM Allaney Jia Doroy.

Nakalaan sa nasabing event ang kabuuang premyong P11,000 kung saan ang magkakampeon ay makakakuha ng P1,500 plus art work painting na nagkakahalaga ng P15,000.

Ang iba pang kasali ay sina Genghis Imperial, Noel Jay Estacio, Vic Alfaro, Ronald Donasco, Julian Paul Querubin, Dionisio Urbina Jr., Evaristo Tizon, Seth Heherson Flores at Christine Alayon.

Samantala, si Asia’s first grandmaster Eugene Torre ang magbibigay ng inspirational remark kasama si Carson, California-based Danilo Jorda, Bayanihan Chess Club legal counsel Atty. Rodolfo Enrique “Rudy” Rivera.

Ang founding president ng Bayanihan Chess Club na si National Master Almario Marlon Quiroz Bernardino, Jr. ang magbibigay ng welcome remarks. (Elech Dawa)