Daniel Padilla pinasalamatan si Kathryn Bernardo

Daniel Very grateful si Daniel Padilla nang muling pumirma ng kontrata bilang Kapamilya.

Ang kanyang network contract signing ay bahagi ng ika-15 taon niya bilang Kapamilya kung saan binansagan siya ngayon bilang ‘Supreme Idol’.

Hindi lang ang nanay niyang si Karla Estrada ang kasama niya sa naganap na contract signing, naging saksi rin sa event ang kanyang mga kapamilya gaya ng isa sa mga kapatid niyang babae na si Magui Ford at ang child actor na si Jordan Lim,

Nagbigay naman ng mensahe ang mga taong malapit sa kanyang buhay gaya ng mga direktor na nakatrabaho niya na puring-puri ang kanyang work ethics.

Proud naman sa kanya ang kanyang tito na si Senator Robin Padilla gayundin ang kanyang amang si Rommel Padilla.

Todo pasasalamat nga ni DJ sa bagong chapter ng kanyang career bilang actor.

Hindi lang ang mga taong naka-work niya sa ABS-CBN ang kanyang pinasalamatan, pati na rin ang lahat ng fan groups na sumuporta sa kanya pero special mention niya ang KathNiel fans na wala pa rin daw tatalo.

Thankful naman ang mga ABS-CBN bosses sa pagtupad ni DJ sa kanyang pangako na hindi niya iiwan ang kompanya.

Sey nga ni ABS-CBN Chief Operating Officer for Broadcast Cory Vidanes, “Supremo but grounded. Supremo but generous. Supremo but compassionate. Mahal ka namin DJ.”

Pinasalamatan din niya ang kanyang mga kapatid na kasama raw niyang namundok noong mga panahon na nasa gitna siya ng intriga ng hiwalayan ng dati niyang girlfriend na si Kathryn Bernardo.

Speaking of Kathryn, hindi niya ito kinalimutang pasalamatan sa kanyang speech.

“Siyempre hindi ko pwedeng kalimutan si Kathryn. Maraming salamat, Kathryn sa ating maraming taong pinagsamahan,” sey niya.

“You know, hinding-hindi mawawala sa puso ko ang magaganda nating memories at ang ating mga adventures at journeys na pinagsamahan. Thank you very much,” dagdag niya pa.

Kahit nga nahati ang fans ng KathNiel love team ay marami pa ring kinilig at na-touch sa naging mensahe ni DJ sa babaeng minahal niya for eleven years.

Congratulations, Daniel!

(Byx Almacen)