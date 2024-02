Nagpasaring si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi masyadong naiintindihan ng mga lider ng bansa ang mga batas sa foreign ownership sa Pilipinas kaugnay ng panukala na amiyendahan ang economic provision ng 1987 Constitution.

Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes sa Resolution of Both Houses 6, sinabi ni Carpio na ang Pilipinas ay isa sa pinakaliberal ang batas sa foreign investment sa buong ASEAN at Asia.

Kahit hindi amiyendahan ang Konstitusyon, sinabi ni Carpio na marami nang naipasang batas ang Pilipinas na nagbukas para sa 100 foreign ownership, partikular ang inamiyendahang Public Services Act at Retail Trade Liberalization Act.

“There appears to be a lack of understanding by our national leaders of the extent of foreign ownership under the law of businesses in our country,” sabi ni Carpio sa komite.

Isa sa tinukoy ni Carpio ay ang sinabi ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noon na bukas siya sa ideya na amiyendahan ang economic provisions ng Konstitusyon maliban sa mga kritikal na sektor.

“Power generation has always been open to 100 percent foreign ownership for the longest time… in an interview, President [Ferdinand] Marcos Jr. declared that he wants to open the economy to foreign investments and I quote, ‘except in critical areas such as power generation,’” pahayag ni Carpio. (Dindo Matining)