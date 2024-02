Carmela’s Love nanilat sa 3YO

NANILAT nitong Linggo ng hapon ang kabayong si Carmela’s Love matapos nitong sikwatin ang panalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na pinakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sinakyan ni jockey Pabs Cabalejo, itinutok lang nito si Carmela’s Love sa nangungunang si Calendar Girl habang nasa tersero puwesto ang naliyamadong si Boss Lady.

Pagsapit ng far turn ay bumigla si Boss Lady nang kapitan nito si Calendar Girl, papasok ng home turn ay kumuha na ng bandera si Boss Lady pero nakasunod sa kanya si Carmela’s Love.

Kaya naman sa rektahan ay nagkapanabayan sa unahan sina Boss Lady at Carmela’s Love, napanood ng mga karerista ang matikas nilang bakbakan.

Sa huling 75 metro ng laban ay naungusan na ni Carmela’s Love si Boss Lady, tinawid nito ang meta ng may isa’t kalahating kabayong agwat.

Inirehistro ni Carmela’s Love ang tiyempong 1:28.2 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si JA Zialcita ang P22,000 added prize.

Terserong tumawid sa meta si Sky Dance habang pang-apat si Calendar Girl sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Hinamig ng breeder ng nanalong kabayo ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)