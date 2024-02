Ito ang perpektong salita upang ilarawan ang bride na ito sa Maynila na mano-manong naggantsilyo para sa kanyang kasal!

Ibinahagi ito sa TikTok ng user na si Bride and Breakfast (@brideandbreakfast) kung saan makikita ang kakaibang pakulo ng isang bride.

Ang ganap? Gumawa lang naman siya ng dress gamit ang gantsilyo na susuotin niya at ng kanyang mga bridesmaid.

Ayon sa bride, nais umano niya na magshine sa kanyang wedding ang pagmamahal niya sa paggawa ng crochet.

Makikita sa uploaded video ang naggagandahang dress sa kulay at shade ng pink na sinamahan pa ng mga bulaklak na ginantsilyo rin!

Dahil dito, nakatanggap ito ng halos 350k views at dagsang komento mula sa mga netizen.

Ilan sa mga comment:

Para kay @TenSamp0, “Oh my! napakamahal nyan kung icoconvert sa commission, oras na para magpursige sa crochet, ganyan din gagawin ko if ever ikasal ako.”

Tila nakilala naman siya ni Ms. J, aniya, “Fan na fan nya talaga ako grabe halos lahat ng makikita sa kasal nya ay ginansilyo nya huhu ang sipag ni maam.”

“Wow grabe ka-patient. . effort kung effort,” puri ni Shopaholic.

“Kita ko lahat from start hanggang kinasal sila huhu. tuwing nag-IG ako, siya una kong nakikita sa fyp ko. super galing niyaaaa,” dagdag pa ni Sigrid.

Dagdag pa rito, ang bride sa naturang video ay gumagawa rin ng mga content patungkol sa crochet sa sarili niyang account na @craftersmuse kung saan makikita ang iba’t ibang gantsilyo outfit na siya mismo ang nag-momodel.

Ikaw, bet mo ba ng ganito sa wedding mo?

(Moises Caleon)