ISA ang sushi sa mga sikat na pagkain na nagmula sa bansang Japan. Pero titikim ka kaya kung imbes na tipikal na bilog ay gawing ala-sapatos ang paghahain nito?

‘Yan ang larawan na nag-viral ngayon sa Facebook kung saan makikita ang sushi presentation na mukhang sapatos ng ‘Adidas’.

Pinost ito ni Darvin Gatlin kalakip ang maikling caption na, “It’s Shoeshi” na may kasama pang tumatawa na emoji.

Ang sushi ay karaniwang gawa sa kanin na nilagyan ng suka kaya kung isasalin sa salitang Ingles, ang ibig sabihin ng salitang ‘sushi’ ay ‘sour rice’.

Bukod dito, ilan pa sa mga sangkap sa paggawa nito ay itlog, mga gulay, at hilaw na karne ng isda.

Mapapansin din sa larawan na talaga namang kuhang-kuha nito ang porma at itsura ng sapatos.

Dahil dito, umani ito ng halos 800k reaction at libo-libo ring komento mula sa madlang pipol.

Ilan sa mga comment:

Para kay Latasha Scott, “Very creative!”

“Where is this from? My son wants to try one now,” komento ni Ashley Gariepy.

Tila natakam naman dito ang user na si Sofunnycici Allen, say niya, “I would love to have this.”

“Wow! Looks delicious!” sabi pa ni Filarca Leony.

Ikaw, titikim ka ba ng sapatos este sushi na ito?

(Moises Caleon)