Bella Belen, National U babawiin kampeonato

GIGIL na makabawi si first Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen at ang buong National University (NU) Lady Bulldogs para maibalik sa kanila ang nawalang korona sa nagdaang season laban sa defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers sa darating na 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament simula Pebrero 17 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Ito ang pangunahing layunin ng Jhocson-based lady squad sa paparating na bagong season matapos mabigong madepensahan ang korona kontra La Salle sa magkasunod na laro sa best-of-three finals noong nakalipas na Mayo 2023.

“Iyung mga naglaro kasi ng high school sa amin is the same team na lalaro ngayon sa Season 86, so I’m very happy kasi kilala ko na iyung mga teammates ko, and siguro, grabe na lang iyung gigil namin ngayon na makabawi, na maibalik sa amin iyung korona,” pahayag ng two-time juniors MVP at Best Outside Hitter.

Sasamahan pa rin si Belen nina team captain Erin Pangilinan, Alyssa Solomon, Camilla Lamina, Vange Alinsug, Myrtle Escanlar, Minierva Maaya at Sheena Toring.

“Tatrabahuhin namin and hindi siya magiging madali, pero alam naman ng bawat isa sa amin kung ano iyung goal namin, kung ano iyung dapat naming trabahuhin and kailangan lang namin mag-enjoy at gawin iyung mga tini-training namin para mag-stick kami sa plan ng coaches namin,” dagdag ng 21-anyos mula Quezon City.

Wala na sa NU sina libero Jennifer Nierva, playmaker Joyme Cagande at opposite hitter Princess Robles, na magkakasamang naglalaro sa pro-league sa Chery Tiggo Crossovers sa Premier Volleyball League.

Magbabalik sa pagtitimon sa Lady Bulldogs si coach Norman Miguel na minsang hinawakan ang grupo nina Best Middle Blocker Roselyn Doria, na kasalukuyang nasa Cignal HD Spikers, at nina Robles at Nierva.

Balakid ulit sa hangarin ng Lady Bulldogs si second Rookie/MVP Angel Canino at ang La Salle na binubuo ng gutom na gutom na grupo ni head coach Ramil De Jesus na kinabibilangan nina Thea Gagate at Shevanna Laput.

“By all possible means, kailangan naming makuha iyung korona. Talagang gusto naming makuha iyung title at all out ang Lady Bulldogs,” pahayag ni Miguel.

Sa nagdaang Shakey’s Super League ay nagawang walisin ng Lady Bulldogs ang kampanya kabilang ang pagkatay sa Santo Tomas Golden Tigresses sa finals, kung saan nagwagi ng MVP at Best Opposite Hitter si Solomon, habang Best Outside Spiker si Belen, Best Middle Blocker si Pangilinan at Best Setter si Lamina.

Nakakuha naman ng karagdagang karanasan ang koponan sa Southeast Asia V.League noong isang taon na nagbigay kay Solomon ng Best Opposite award, habang kinatawan muli ng NU ang bansa sa 2023 Asian Women’s Volleyball Championships sa Nakhon Ratchasima sa Thailand para sa 13th place finish. (Gerard Arce)