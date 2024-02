BINIGYAN ng medalya ng Kasanayan ng Philippine National Police (PNP) ang 20 pulis na nagsilbi sa peacekeeping mission sa United Nations (UN) sa South Sudan mula Nobyembre 17, 2022 hanggang Disyembre 22, 2023.

Sa kanyang talumpati sa flag raising ceremony sa Camp Crame kahapon, pinuri ni PNP chief General Benjamin Acorda Jr., ang 13 babae at 7 lalaking pulis dahil sa kanilang katapangan, professionalism at commitment para mapanatili ang kapayapaan sa ibang panig ng mundo.

“These brave men and women have demonstrated the values that define the PNP, integrity, service and excellence. They have represented our organization with honor and also have showcased the strength and resilience of the Filipino spirit in the international stage,” ani Acorda na dalawang beses ding naipadala sa Haiti para sa peacekeeping mission.

“The Philippines, standing as one of the foremost contributors of peacekeepers in Southeast Asia underscores our earnest commitment to the youth, gender equality and support sustainable development for people of diverse nationalities,” dagdag pa nito.

Ayon naman kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, isa din sa guest of honor sa flag raising ceremony, ang pagbibigay ng award sa 20 miyembro ng PNP contingent sa UMSS ay nagbigay ng kritikal na papel hindi lang sa peacekeeping kundi sa rebuilding community, healthcare at pagsulong ng human rights Lalo na sa rehiyon.(Edwin Balasa/Betchai Julian)