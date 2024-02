Ginawaran ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ng pagkilala ang apat na sugatang sundalong nakasagupa ng miyembro ng Dawlah Islamiya-Maute group sa Brgy. Tapurong, Piagapo, Lanao del Sur noong January 25 at 26, 2023.

Kinilala ng pangulo ang kabayanihan at tapang ng apat na sugatang sundalo sa kanyang pagbisita sa Army General Hospital sa Fort Bonifacio, Taguig City nitong Lunes.

Ang Pangulo ay sinamahan nina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner at Army Chief Lt. General Roy Galido sa Fort Bonifacio para personal na igawad ang Gold Cross medal sa dalawang sugatang sundalo.

Binigyan din ng Military Merit Medals (MMM) ang dalawang iba pa dahil sa mahalagang papel ng mga ito sa military operation.

Ang mga sugatang sundalo mula sa 3rd Scout Ranger Batallion ay napasabak sa serye ng engkuwentro laban sa mga terorista na nagresulta sa pagkamatay ng mga kalaban, kabilang ang utak ng pambobom-ba sa Mindanao State University gym sa Marawi noong December 3, 2023. (Aileen Taliping)