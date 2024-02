Mas titindi pa ang krisis sa bigas ngayong taon kumpara noong 2023, ayon sa Federation of Free Farmers Cooperatives, Inc.

Ayon kay Raul Montemayor, lider ng nasabing grupo, hindi sapat ang produksyon ng bigas sa bansa da-hil halos 1 milyong tonelada ang kinokonsumo kada buwan.

Maaaring magkaroon din ng problema sa importasyon dahil sa sobrang mahal ng bigas sa abroad.

“Wala tayong sapat na production, kaila¬ngan nating angkatin iyan, so pagdating ng Marso aani tayo pero habang umaani tayo, kumakain tayo ng halos 1 million tons every month. Pagdating ng July, August, September lalo na kung walang pumasok na imports dahil mahal, mas matindi pa ‘yuong problema natin kaysa last year,” wika ni Montemayor sa isang radio interview.

“Ngayon ‘yong pag-aangkat hindi rin tayo makakasiguro don eh dahil mataas ang presyo, eh baka wala ring gustong umangkat sa mga pribadong sektor. Dahil pinagbawal ng rice tariffication law ang gobyerno na umangkat so nakasalalay sa pribadong sektor kung papayag ba silang umangkat kahit mahal ang presyo,” dugtong pa niya.

Panawagan niya sa publiko, magtipid at huwag sasayangin ang bigas. Malaki umano sa mga nasasayang na bigas ay mula sa mga restaurant.

“Dapat every small way na makatipid tayo o makadagdag tayo sa production gawin na natin dahil ‘yong tubig ulan wala tayong magagawa doon kung ayaw talagang umulan,” ani Montemayor na ang tinutu-koy ay ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa.