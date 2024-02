Sylvia excited nang alagaan apo kina Maine, Arjo

Pahinga muna si Sylvia Sanchez sa paggawa ng teleserye. Mas bet daw niyang tutukan ang pagiging producer nila ni Lorna Tolentino.

Mahirap nga raw tumanggap ng teleserye ngayong abala sila sa pagbili, pagbenta ng mga pelikula.

Pero meron akong gagawing movie, hindi pa lang puwedeng i-announce.

“Pero teleserye, malabo pa sa ngayon. Kasi demanding ang oras sa taping, ‘di ba?

“Like ngayon kasi may mga schedule kami ni Lorna (Tolentino, kasosyo niya sa negosyo), na kapag mag-teleserye ako, magkakaproblema. Kasi aalis kami ng May bago mag-Cannes Film Festival.

“Gusto kasi naming matuto ni LT. Ayaw namin na basta-basta na lang papasok sa negosyo. Like ngayon, hindi pa kami perfect sa ganito, hindi pa kami ganun karunong.

“So gusto naming matuto talaga. Like kukuha kami roon ng mga collections o mga pelikula. Bibili kami o magbebenta kami.

“Sabi ko nga kay Pundasyon (tawag niya kay Lorna), dapat matuto talaga kami, hindi puwede `yung wala kaming alam,” sabi pa ni Sylvia.

At siyempre, super excited na rin si Sylvia na magkaroon ng apo kina Congressman Arjo Atayde at Maine Mendoza.

“Matagal ko nang gusto na magkaapo sa kanila. Eh, 52 na ako.

“Pero wala pa, eh. Wala pang lumalapit sa akin at sasabihin sa akin na, ‘Mama, magkaka-apo ka na’. Pero, hindi ko naman sila pini-pressure. Gusto ko kasi na magka-apo sa mga anak ko na ready na talaga sila.

“Na ready sila na ‘pag nandiyan na ang baby, sasabihin nila na, ‘Mama, relax lang muna kami, hindi muna kami magtatrabaho, gusto muna naming alagaan ang baby’.

“Gusto ko ‘yung nasa level sila na ganun.

“Pero excited na talaga akong magka-apo sa kanila.”

Ano ang sinasagot nila?

“Chill lang Mama!” natatawang sabi ni Sylvia.

Pero, ano ba ang nadiskubre niya kina Arjo at Maine ngayon na mag-asawa na nga ang dalawa?

“Happy sila, at inaalagaan nila ang isa’t isa. Ganun ang nakikita ko sa kanila.

“Nakikita ko na kapag kumakain sila, iniintindi ni Maine ang pagkain ni Arjo, at iniintindi ni Arjo ang pagkain ni Maine. Hahahaha!

“Kinikilig ako sa kanila ‘pag nakikita ko sila. Pero nakikita ko talaga kung paano nila alagaan ang isa’t isa. Na mahal talaga nila ang isa’t isa.”

So, dahil uso nga ang hiwalayan ngayon, ano ba ang madalas niyang ipayo kina Arjo at Maine?

“Na mahalin lang nila ang isa’t isa. Kasi kapag mahal niyo naman ang isa’t isa, kahit magkahiwalay kayo, naniniwala ako na darating at darating ang panahon na magiging kayo pa rin,” sabi na lang ni Sylvia.

Anyway, super happy si Sylvia sa narating ni Miss Rei Anicoche Tan, ang may-ari ng Beautederm, dahil sa tagumpay nga nito.

“Sobrang happy ako sa kanya, na sabi ko nga sa kanya, pinapanood ko lang siya, at nandun ako palagi sa kanya. Alam naman niya `yon, kasi kapag may nakikita naman ako, sinasabi ko naman sa kaya, at nag-uusap naman kami ng seryoso.

“Ngayon masayang-masaya ako sa kanya. Sabi ko, ang payat-payat mo na, ang seksi-seksi mo na. Ang ganda-ganda niya.

“Pero, ako yata ang dapat magpapayat, eh. Hahahaha!

“Pero matibay talaga ang pagsasamahan namin ni Rei!” sabi na lang ni Sylvia.

Bongga!

(Dondon Sermino)