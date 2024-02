MAGANDA ang pagbubukas ng 2024 sa muling pagsanib ng puwersa ng Starshots Coffee at Nova Wellness Store sa pagpapalaganap ng chess.

Sa magiting na pamamahala ni Travis Vincent Chua, idaraos ng National Chess Federation of the Philippines ang 1st FIDE Rated Chess Tournament sa Feb. 24-25 sa Philippine Academy for Chess Excellence sa No. 56 Mindanao Avenue, Quezon City.

Inaasahang dadalo sa opening sina Asia’s First Grandmaster Eugene Torre, Woman GM Janelle Mae Frayna at National Chess Federation of the Philippines Chief Executive Officer, Fide Senior Trainer, GM Jayson Gonzales.

Ipapatupad ang 7-rounds Swiss system na may time control 30 minutes plus 30 seconds increment, bukas ito sa lahat ng manlalaro na good standing sa NCFP at FIDE rated 1800 and below.

Ang magkakampeon ay tatangap ng P7K habang ang 2nd-6th place ay may P4K, P3K, P2K, P1,800 at P1,500. May P800 bawat isa ang 6th-10th placers.

Tumataginting na P150K plus in kind na t-shirt, chess set at clock ang nakalaan sa grand finals sa taong ito.

Ang top 15 na manlalaro sa Open at top 5 sa Category division matapos ang elimination round ang uusad sa grand-finals.

***

‘Di kataka -taka na malaki ang puso sa pagtulong sa chess ni Travis Vincent Chua dahil ang kanyang kapatid na si Terrence Chua ay supporter naman ng memory team mula pa noong 2010.

Ngayon 2024 sisimulan ng memory team ang marubdob na pagsasanay para sa World Memory Championships sa Nobyembre sa London.

Naway makatulong si Terrence para samahan si Grimalkin Corporation Sales and Marketing Manager Catherine Que na naghandog na sa memory squad ng Bicycle Playing Cards , Speed Stacks Timer at bicycle T-shirts.

Nabuo sa team sina memory god father Robert Racasa, Antonella Berthe Racasa, Jeanne Marie Arcinue, Noel Jay Estacio at delegation head, chess National Master Almario Marlon Bernardino Jr.

***

Muling ipinagdiwang ang kaarawan ni billiards god father Sebastian ‘Baste’ Chua noong Huwebes sa East Ocean Palace Restaurant sa Parañaque City.

Dumalo ang kumpare kong sina NM Bernardino Jr., Noel Jay Estacio at billiard coach Ramon Mistica.

Nasa okasyon din sina dating Pangulong Joseph Estrada, Sens. Jinggoy Estrada at Cynthia Villar, dating Sen. Bam Aquino, Taguig City mayor Lani Cayetano, QC Rep. Winnie Castelo, dating Presidential Political Affairs Adviser, Secretary Ronald Llamas, dating BIR chief Kim Jacinto-Henares, Korina Sanchez-Roxas , Col. Ariel Oliva Querubin at Jude Estrada.

Muling nagkita sina Bernardino at Terrence sa okasyon at doon din nalaman niya na kapatid ni Terrence si Travis Vincent.

Matagal ng magkaibigan sina Bernardino at Sebastian Chua mula pa noong 2005. Si Chua ang nagpakilala kina Bernardino at Racasa kay Terrence.

Ngayon pa lang nagpapasalamat na ang inyong lingkod kina Terrence at Que sa pagtulong sa memory team at maging kay Travis Vincent sa pag-ayuda sa Bayanihan Chess Club at kay Sebastian Chua sa pagtulong sa bilyar.